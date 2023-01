Botijões de gás comercializados de forma irregular apreendidos - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 05/01/2023 15:54 | Atualizado 05/01/2023 16:14

Mangaratiba – Policiais ambientais em cumprimento a ordem de policiamento para averiguar denúncias encaminhadas pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, apreenderam, nessa quarta-feira,4, na Praia Águas Lindas, na Ilha de Itacuruçá, Mangaratiba: quatro coleiros, 24 botijões de GLP, quatro alçapões, duas armadilhas de ferro, quatro gaiolas de madeira e seis transportes de pássaros. Dois homens foram identificados e presos em flagrante.



A denúncia chegou através do linha verde, sobre posse ilegal de arma de fogo, caça ilegal de animais silvestres, depósito e comércio de gás liquefeito de petróleo (GLP) e manutenção de embarcações em área de praia. De posse das informações policiais se dirigiram à Praia Águas Lindas, na Ilha de Itacuruçá, onde no local fizeram contato com duas pessoas mencionadas na denúncia.

Os policiais identificaram, através deles, aves silvestres em cativeiro, sem anilhas de identificação e documentações pertinentes. Questionados ainda sobre comércio de gás de cozinha, um homem se apresentou como proprietário e responsável, levando os militares até um depósito as margens da zona costeira, onde os mesmos constataram 24 botijões tipo P13, sendo 10 cheios e lacrados e 14 vazios. O proprietário informou aos policiais que armazenava e comercializava junto com seu irmão, porém, não apresentou as autorizações necessárias.

Gaiolas e pássaros silvestres apreendidos pela Polícia Ambiental Divulgação/Disque Denúncia

Diante dos fatos, os animais foram recolhidos e encaminhados com todos os apetrechos à 165ª DP, onde os homens foram presos em flagrante, além da confecção de autos de constatação. Os pássaros por sua vez, foram levados após o registro de ocorrência, ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde serão devolvidos ao habitat natural.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.