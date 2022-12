Pedágio em Mangaratiba. - Divulgação/CCR RioSP

Publicado 20/12/2022 19:01 | Atualizado 20/12/2022 19:09

Costa Verde – A CCR RioSP iniciou a implantação dos pórticos na BR 101, em três cidades da Costa Verde, que irão receber o novo sistema de pagamento eletrônico de pedágio, o Free Flow. Os serviços acontecem em Itaguaí, no km 414, em Mangaratiba, no km 477, e em Paraty, no km 538. O método inovador de pagamento eletrônico irá permitir ao usuário com TAG obter 5% de desconto nas tarifas podendo chegar até 70%.

“A Rio-Santos será a primeira rodovia do Brasil a contar com esse inovador método de cobrança eletrônica de tarifas. A partir da experiência acumulada neste trecho, será possível expandir esse tipo de tecnologia para as demais rodovias e concessionárias", disse Eduardo Camargo, presidente da CCR Rodovias.

Pedágio Paraty Divulgação/CCR RioSP

Para instalação dos pórticos estão em andamento os trabalhos de terraplanagem, fundação e construção da sala técnica. A previsão de instalação ainda nesta semana. Do dia 30 de janeiro a 28 de fevereiro, começa a fase experimental do Free Flow, não terá cobrança, segundo a CCR . A partir de março de 2023 o sistema estará implementado para o início da cobrança de tarifas.

A concessionária fará uma campanha educativa com intuito de informar o cliente que trafega pela rodovia sobre o funcionamento e os benefícios do novo modelo de pagamento eletrônico.

O sistema funciona por meio de pórticos com tecnologia de última geração que identificam, classificam os veículos e cobram a tarifa eletronicamente, conforme o tipo e o número de eixos.

Pedágio Itaguaí. Divulgação/CCR RioSP

Para a Agência Nacional de Transportes Terrestres o sistema eletrônico de cobrança de tarifa traz para o cliente da rodovia conforto, fluidez de tráfego e economia de combustível.

“Há um importante aprimoramento na experiência do usuário, que passará a ser muito mais agradável, muito mais rápida e menos poluente”, avalia Fernando Berbelli Feitosa, gerente de engenharia rodoviária da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).



Como funciona o Free Flow

O sistema Free Flow substitui as convencionais praças de pedágio e permite uma viagem totalmente sem paradas ou diminuição de velocidade próximo aos locais de cobrança, ou seja, sem barreiras.

Há duas maneiras de funcionamento: uma pela leitura de uma TAG previamente instalada no para-brisa; outra pela leitura da placa dos veículos; No primeiro caso, a passagem será cobrada direto na fatura da operadora de TAG com o benefício do desconto previsto para o usuário frequente, que pode alcançar até 70% . Os veículos leves terão vantagem adicional com desconto progressivo a partir da segunda até a trigésima passagens apuradas no mesmo local/sentido, dentro do mês vigente. Segundo a Concessionária, mesmo com uma passagem ao mês, o cliente TAG terá desconto de 5% . Já para o motorista que não tem uma TAG instalada no para-brisa, o pagamento da tarifa poderá ser feito por PIX, WhatsApp/Chatbot, App ou portal web da concessionária.

Passo a passo de como pagar a tarifa no novo sistema. Divulgação/CCR RioSP



Sobre a CCR RioSP

A CCR RioSP é responsável pela administração das Rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101), num total de 626 km de extensão. A Via Dutra liga as duas regiões metropolitanas mais importantes do país – Rio de Janeiro e São Paulo - que responde por cerca de 50% do PIB brasileiro. Já a BR-101, entre Ubatuba (SP) e o Rio de Janeiro (RJ), passa por uma região litorânea que tem grande fluxo turístico. Saiba mais em www.ccrriosp.com.br.