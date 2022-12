CCR faz desmonte de pedra na BR 101. Trânsito fechado em Mangaratiba. - Divulgação/CCRSP

Publicado 02/12/2022 11:39 | Atualizado 02/12/2022 11:43

Mangaratiba - A CCR RioSP realiza nesta sexta-feira, dia 02/12, e domingo, dia 04/12, o desmonte de rochas na rodovia BR-101, no km 451,7, na região de Mangaratiba (RJ). Nesse local está sendo construída uma base da concessionária na rodovia. Para realizar o serviço, o tráfego da rodovia será interditado pela Polícia Rodoviária Federal, que estará no local do evento. Conforme programação, os trabalhos estão previstos para acontecer às 12h nos dois dias.



Para realizar o serviço será utilizada a técnica de desmonte de rocha com desfragmentador. Essa tecnologia, utilizada pela CCR RioSP na BR-101, não é classificada como explosivo. Trata de um artifício pirotécnico conforme os Relatórios Técnicos Experimentas (RETEXs) realizados pelo Centro de Avaliações do Exército (CAEx) na época de homologação do produto. Na sexta-feira, dia 02/12, será executada a desfragmentação de uma rocha maciça que tem aproximadamente 20,00m³, e no domingo, dia 04/12, a rocha que será desfragmentada tem aproximadamente 125,00m³.



Essa tecnologia pode ser utilizada em áreas de proteção ambiental ou impedidas do uso do explosivo convencional, uma vez que ela não produz gases tóxicos, geralmente nitrogênio e dióxido de carbono. Além do baixo risco de ultra lançamento e da baixa vibração do solo e sobrepressão atmosférica em comparação ao explosivos.

A empresa pede a compreensão dos motoristas e um pouco de paciência o processo de desmonte leva em torno de cinco minutos.