Mangaratiba

Por unanimidade Alan Bombeiro e Chicão da Ilha são absolvidos do processo de cassação

O Prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro e o vice-prefeito Chicão, da Ilha, foram absolvidos no processo de investigação eleitoral que julgava suposto abuso de poder político e econômico nas eleições de 2020. Na decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro eles obtiveram sete votos a favor e nenhum contrário.

Publicado 16/11/2022 15:49 | Atualizado há 1 hora