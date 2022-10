Fiscais da prefeitura de Mangaratiba seguem em resgate a um dos agentes capturado pela embarcação em fuga. - Divulgação

Fiscais da prefeitura de Mangaratiba seguem em resgate a um dos agentes capturado pela embarcação em fuga. Divulgação

Publicado 26/10/2022 20:04 | Atualizado 26/10/2022 20:09

Mangaratiba – “Parecia gravação de filme policial. Estava na água com minha netinha de 9 anos, quando de repente uma gritaria pedindo pra parar um barco cheio de passageiros. Nisso outro barco vem e começa a perseguição”- disse Rita de Cássia A. dos Santos, 64, moradora de Rio das Flores, estava de passeio em Mangaratiba. O ocorrido foi na praia de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba.

A Prefeitura, através da Secretaria de Segurança Pública, realizava uma operação para coibir embarcações clandestinas. Um dos fiscais foi levado pela embarcação em fuga e só foi liberado alguns quilômetros depois na Praia do Saco, quando a mesma foi interceptada, pela fiscalização.

Segundo a Prefeitura, através da Assessoria de Comunicação, durante a ação, que contou com apoio da Secretaria de Segurança e Trânsito, os agentes identificaram duas embarcações, que já estavam com auto de apreensão por descumprimento das leis municipais lavrado, fazendo o transporte de passageiros. De imediato as equipes foram interceptar a embarcação. Um dos tripulantes, usando de ameaça capturou um dos agentes, foi aí que deu início a perseguição no mar.

“Os agentes da prefeitura já haviam tentado há algumas semanas realizar a apreensão das mesmas, mas, foram impedidos pela truculência e ameaças dos tripulantes. Contudo, nesse sábado, 22, mediante ao flagrante efetuado, as equipes de ordem pública concluíam a nova tentativa de apreensão, quando um dos tripulantes se evadiu com uma das embarcações, usando de força e ameaça por estarem em maior volume de pessoas”- diz a nota enviada pela assessoria, que continua.

“No momento da evasão, um dos agentes da ordem pública foi levado pela embarcação em fuga, fazendo com que a equipe da Prefeitura iniciasse uma perseguição para tentar resgatar o agente e garantir sua integridade física. No percurso, a embarcação em fuga efetuou diversas manobras arriscadas, até que foi alçada pelo barco da Prefeitura e os demais procedimentos de apreensão puderam, enfim, ser cumpridos alguns quilômetros à frente, na Praia do Saco”.

Ainda de acordo com a Assessoria, na retomada das embarcações, os tripulantes agiram com agressividade contra os agentes municipais e um deles precisou ser contido. Ressaltando que donos dessas embarcações já respondem inquérito policial por ameaça e dano ao patrimônio. A prefeitura segue com a fiscalização para manter a ordem pública com base na legislação municipal.