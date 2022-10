Quarta edição do Circuito Gastronômico de Mangaratiba. - Divulgação/Evento

Publicado 14/10/2022 11:16

Mangaratiba – Começa hoje, 14, e vai até domingo dia, 16, a quarta edição do “Circuito Gastronômico do Mar”, realizado pelo Senac/RJ, com apoio da prefeitura, através da secretaria de Eventos e Sicomércio. O evento tem por objetivo oxigenar a economia e fomentar o turismo na cidade. A entrada é franca.

Entre os temas apresentados e as receitas que serão preparadas na esperada “Cozinha Show” estão: Peixes Curados, Pescados na Cozinha Brasileira, Pão de Camarão na Moranga, Sanduíches do Mar, Conservas Marinas, os benefícios do peixe na alimentação, Peixes e Molhos, além das Coquetelarias. Alguns restaurantes estarão presentes ao evento, entre eles, o Gimk`s, Brojo, Oceano, Moulin, Mirante, Bar Mix, Tilápias Mangaratiba e Aconchego D'Corina.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista Regional, Sicomércio, que abrange Angra, Mangaratiba e Paraty - Essiomar Gomes, reforça que o evento valoriza a gastronomia da Costa Verde: “A região que é muito rica em frutos do mar, os camarões, lulas, polvos, as famosas vieiras da Baía da Ilha Grande. Os restaurantes vão apresentar seus cardápios, com o que há de melhor em pratos, explorando seus produtos. O nosso papel, como instituição, sindicato ligado ao Sistema Fecomércio, é divulgar onde se vende a melhor comida, apoiando as pessoas a fazerem negócios, gerar emprego e renda” – disse, acrescentando que o Circuito se estenderá até Paraty, passando por Angra dos Reis.



Confira a programação:

Dia 14 de outubro (Sexta-feira)

18h30 h às 19h30: Peixes Curados - Bernardo Worms

20h30 às 21h30: Coquetelaria com cerveja - Fran Sanci



Dia 15 de outubro (Sábado)

13h00 às 14h00: Palestra "Pescados na Cozinha Brasileira" - Teresa Corção

15h00 às 16h00: Pão de camarão na Moranga - Estevão Damieri

17h00 às 18h00: Conservas Marinhas - Leonardo Mars

19h00 às 20h00: Sanduíches do Mar - Bernardo Bastos



16 de outubro( domingo)

13h00 às 14h00: Palestra "Os benefícios do peixe na alimentação" - Patrícia Barros

15h00 às 16h00: Peixes e Molhos - Lucas Mignot

17h00 as 18h00: Coquetelaria com cachaça - Priscila Soares