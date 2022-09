Publicado 22/09/2022 10:02

Mangaratiba - A fim de garantir a reposição salarial para os servidores municipais, o Prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, enviou nesta quarta-feira (21) uma mensagem para a Câmara de Vereadores da cidade solicitando apreciação para o pagamento da bata-base. O pedido, que visa fazer a recomposição das perdas inflacionárias acumuladas de 2019 a 2022, requer a liberação da Casa Legislativa, devido ao impacto orçamentário que irá causar ao erário municipal.

Para ser pago, o reajuste depende de um projeto de lei que autorize o pagamento ser feito com percentual relativo ao IPCA, que vem se acumulando desde 2019 (lembrando que a recomposição salarial tem como referência o mês de junho, que é o mês da data-base).

Para prosseguir com o planejamento de pagamento da data-base, a Prefeitura irá aguardar a resposta da Câmara. Caso seja aprovada a proposta, o executivo municipal fará um esforço de arrecadação para conseguir cumprir esse compromisso, mais do que justo com os funcionários públicos.

Na próxima semana, a prefeitura se reunirá com o Sindicato dos Servidores Municipais (SISPMUM) a fim de tentar uma solução escalonada, para que os reajustes dos próximos anos sejam pagos integralmente e não haja mais atraso, nem prejuízo, na recomposição salarial dos funcionários efetivos da Prefeitura de Mangaratiba.