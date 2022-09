Remoção do ônibus que faz a linha Conceição de Jacareí x Caxias da rodovia Rio-Santos - Divulgação

Publicado 13/09/2022 12:43

Mangaratiba- Os motoristas que trafegarem pela BR 101, na altura de Muriqui, devem ficar atentos, além das obras de recuperação, neste momento equipes da CCR, que administra a rodovia, estão fazendo a remoção do ônibus, da viação Regina – que faz a linha Conceição de Jacareí x Caxias, envolvido em um acidente. O fato ocorreu nesse final de semana. O veículo ao se desgovernar saiu da pista e tombou. Oito pessoas ficaram feridas.

Houve retenção no trânsito, durante a remoção do ônibus, agora no final da manhã, que fluiu apenas em uma pista. Formando grande congestionamento . Neste momento o trânsito flui no sistema de siga e pare.

Trânsito em Muriqui Divulgação

As obras realizadas pela concessionária, CCR, para recuperação da rodovia atingida pelas chuvas em abril, continuam em alguns pontos, por isso, a empresa alerta sobre o respeito ao limite de velocidade e atenção redobrada, que são fundamentais para trafegar com segurança e chegar ao seu destino.