Terceira Idade promove Festa Agostina - Divulgação

Terceira Idade promove Festa AgostinaDivulgação

Publicado 11/08/2022 16:46

Nesta sexta (05), a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), através da Subsecretaria de Envelhecimento Saudável e do grupo da Terceira Idade de Mangaratiba, promoveu uma Festa Agostina no Iate Clube de Muriqui. A confraternização reuniu o grupo de idosos do local e de outros distritos, para uma noite de apresentações musicais, quadrilha junina, bazar, e barracas de comidas típicas.

O evento contou com a presença do Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Mangaratiba, Edu Jordão, e da Subsecretaria de Envelhecimento Saudável, Luciana Thurler.