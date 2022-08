Alunos da primeira turma do curso de Instalações Prediais em cerimônia recebendo ceriticado - Divulgação

Publicado 06/08/2022 08:46

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Mangaratiba, em parceria com o Porto Sudeste, formou nesta semana a primeira turma do Curso Básico de Instalações Prediais do Projeto Despertar. As aulas aconteceram no mês de Julho, no Centro de Capacitação Profissional de Muriqui, o CECAP.



O curso foi ministrado pelos profissionais do Porto Sudeste. Noções básicas de energia elétrica, Noções de Ferramentas, Medidas Elétricas, Normas Regulamentadoras e EPI’s para eletricista, foram alguns dos conteúdos oferecidos aos alunos.



Todos os alunos que concluíram o Curso Básico de Instalações Prediais receberam um certificado de conclusão e agora podem contar com mais uma especialização.