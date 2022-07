Projeto "Um dia no parque" estimula população e turistas a conhecerem Parque Natural Municipal da Pedra do Urubu - Divulgação

Publicado 26/07/2022 10:00

A Prefeitura de Mangaratiba, através das Secretarias de Meio Ambiente e de Turismo e Cultura, promoveram neste domingo (24) do projeto ‘Um dia no Parque’. A iniciativa, de abrangência nacional, tem como objetivo incentivar pessoas a se reconectarem com natureza ao visitar parques e unidades de conservação. A ação acontece simultaneamente em todo o país. Em Mangaratiba, mais de cem pessoas participaram de uma trilha ecológica no Parque Natural Municipal da Pedra do Urubu, localizado no 1º distrito, acompanhados por profissionais das secretarias responsáveis.



Além de conferirem uma vista panorâmica belíssima da cidade e se exercitarem em um ambiente privilegiado por tamanha beleza natural, os 20 primeiros participantes inscritos, ainda se aventuraram com uma experiência única de rapel oferecida pela Secretaria de Turismo e Cultura.



O secretário de Meio Ambiente, Antônio Marcos Barreto, esteve presente na concentração da ação, localizada na quadra do Parque Bela Vista, acompanhado do subsecretário de Turismo e Cultura, Washington Santos, e destacou a importância do projeto: “Fizemos questão de marcar presença neste evento tão interessante. Além do que Mangaratiba vem investindo na criação de unidades de conservação e o uso desses locais pela população. Queremos conscientizar as pessoas sobre a importância das UCs para a preservação e conservação da biodiversidade”.



Segundo o prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, a ideia é oferecer cada vez mais experiências que conectem a população ao meio ambiente e também que alavanquem o turismo na cidade.

“Nosso município é riquíssimo em belezas naturais e estamos trabalhando para oferecer estrutura para atividades turísticas na região”. A subsecretária de Meio Ambiente, Fernanda Porto, também prestigiou a ação ambiental.