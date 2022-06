Alan Bombeiro, e seu vice Alcimar, durante evento de campanha nas últimas eleições em Mangaratiba - Foto: Divulgação

Alan Bombeiro, e seu vice Alcimar, durante evento de campanha nas últimas eleições em Mangaratiba Foto: Divulgação

Publicado 01/06/2022 16:40

Mangaratiba – O Ministério Público Federal, através do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, determinou a cassação do diploma e a perda do mandato do prefeito da cidade, Alan Campos Costa, o Alan Bombeiro, e seu vice Alcimar Moreira Carvalho. Eles estavam sendo investigados por abuso do poder político e econômico por nomear 2.206 funcionários para a prefeitura em ano eleitoral. Destes, apenas 4 eram servidores concursados. Além da cassação, o prefeito teve decretada a inelegibilidade pelo período de oito anos a partir das eleições de 2020.



De acordo com a denúncia acatada pela Procuradoria Eleitoral, Alan Bombeiro e seu vice utilizaram indevidamente a máquina pública para contratar e nomear mais de dois mil servidores públicos em cargos comissionados e temporários durante as eleições de 2020. A justiça também entendeu que, além de gerar excessivo gasto orçamentário municipal com pessoal, as contratações tiveram a finalidade exclusiva de captar votos para a obtenção da reeleição dos investigados.

Além de perder o mandato, Alan Bombeiro não poderá concorrer a cargos eletivos até 2028 Foto: Divulgação



Os acusados haviam recorrido da sentença que pedia a cassação de ambos e o pagamento de multas no valor de R$ 50 mil para Alan Bombeiro, e de R$ 20 mil para Alcimar. No pedido, eles solicitaram que as cassações fossem anuladas e apenas o pagamento das multas fossem ratificados, transformando a decisão em prática de conduta vedada.



Após analisar o recurso, a Procuradora Regional Eleitoral, Neide Cardoso de Oliveira, decidiu pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto pelos então investigados e a consequente perda do mandato de prefeito e vice-prefeito do município de Mangaratiba, bem como a decretação da inelegibilidade apenas de Alan, pelo período de oito anos, a contar das eleições de 2020. Os acusados haviam recorrido da sentença que pedia a cassação de ambos e o pagamento de multas no valor de R$ 50 mil para Alan Bombeiro, e de R$ 20 mil para Alcimar. No pedido, eles solicitaram que as cassações fossem anuladas e apenas o pagamento das multas fossem ratificados, transformando a decisão em prática de conduta vedada.Após analisar o recurso, a Procuradora Regional Eleitoral, Neide Cardoso de Oliveira, decidiu pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto pelos então investigados e a consequente perda do mandato de prefeito e vice-prefeito do município de Mangaratiba, bem como a decretação da inelegibilidade apenas de Alan, pelo período de oito anos, a contar das eleições de 2020.

A reportagem de O Dia tentou conversar com o prefeito cassado, mas até o fechamento desta matéria não havia conseguido contato com ele ou com sua assessoria.