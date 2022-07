Festa da padroeira de Itacuruçá movimentou fim de semana em Mangaratiba - Divulgação

Publicado 25/07/2022 22:14

A Praça Luiz Quatropanni ficou repleta de moradores e visitantes neste fim de semana com a volta das comemorações a padroeira de Itacuruçá, Nossa Senhora de Sant’Anna. A Festividade iniciou na sexta-feira (22) e seguiu até domingo (24). A realização foi da Prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Eventos.



Na sexta-feira (22) o show ficou por conta da cantora Lili Andrady, que tocou o melhor do sertanejo. No sábado (23), Sandro Martins e Gabriel Lima animaram o público. No domingo (24) os shows de Jonatan Lucca e Patrícia Correia encerraram as comemorações à Sant’Anna. O Dj Renatinho também se apresentou no evento.



O secretário de Eventos, Roberto Monsores, comemorou o sucesso do retorno as comemorações da padroeira de Itacuruçá. “O saldo da festa foi super positivo. Superou as nossas expectativas, e o distrito de Itacuruçá respondeu com entusiasmo a volta da festa para Sant'Anna. Comerciantes, expositores e o público em geral estão extremamente agradecidos, o que me deixou com a sensação de dever cumprido. Agradeço o apoio de excelência da Secretaria de Segurança e Trânsito e ao prefeito por toda confiança com nosso trabalho”.



O vice-prefeito de Mangaratiba, Chicão da Ilha, os secretários Roberto Castilho (Comunicação), Braz Marcos da Silva Marques (Ordem Pública), Márcio Gomes (Obras e Urbanismo), Brena Maia (Educação), Fábio Ferreira (Serviços Públicos), os subsecretários Rondinele Cardoso (Eventos), Alexandra Boechat (Comunicação) e Priscila Souza (Governo), os vereadores Junior Laurentino e Wlad da Pesca, e o ex secretário de Finanças de Mangaratiba, Luiz Claudio Ribeiro, prestigiaram a festividade.