Procedimento inédito em bebê de Mangaratiba para correção do freio da línguaDivulgação

Publicado 04/08/2022 23:19

Um bebê recém nascido, morador do município passou por uma Frenotomia lingual. A intervenção cirúrgica foi efetuada pela equipe de odontopediatria do CEO.



A Secretária de Saúde de Mangaratiba, Sandra Castelo Branco, comemorou mais essa conquista para a saúde do município:

“Estamos muito felizes, pois a cirurgia foi um sucesso. Esse é mais um passo dado para o aprimoramento da rede odontológica especializada do município. Os moradores de Mangaratiba agora podem contar com mais esse procedimento, que foi realizado com excelência pelos profissionais especializados de Odontopediatras do CEO. Aproveito e parabenizo o empenho de toda a equipe envolvida”, comentou Sandra.



Saiba mais sobre a frenotomia lingual e a língua presa

A Frenotomia lingual é um procedimento cirúrgico realizado para corrigir o freio ou frênulo da língua ou do lábio do bebê/criança quando há um encurtamento do mesmo, dificultando a movimentação da língua e podendo causar impacto importante na amamentação, alimentação, movimentação da boca, fonação e outros aspectos importantes.



O freio lingual é uma pequena membrana que fica abaixo da língua e impede que ela se movimente adequadamente. Essa anomalia do freio recebe o nome de anquiloglossia, também conhecido como língua presa. Apesar de ser uma intervenção cirúrgica, a Frenotomia lingual é um procedimento relativamente simples e pode ser feita por um pediatra especialista na área ou odontopediatra.



O Superintendente de Odontologia do Município, Dr. José Carlos Simões, explicou a importância na identificação da anomalia nos bebês:

“No CEO já são oferecidos atendimentos para pacientes portadores de necessidades especiais, gestantes de alto risco e agora para bebês com anquiloglossia. É importante que o diagnóstico seja realizado o quanto antes, pois a Frenotomia lingual eleva drasticamente a qualidade de vida do bebê, melhorando até mesmo o seu desenvolvimento. E os profissionais do CEO estão mais do que capacitados para realizar a cirurgia”, destacou.



Vale lembrar que para ser atendido pelo CEO é necessário possuir encaminhamento de uma das unidades de atendimento odontológico da cidade (lista abaixo).



Confira os locais que oferecem atendimento odontológico no município:

ESF Itacuruçá, ESF Ilha de Jaguanum, Muriqui (ESF São Sebastião e UBS Muriqui), ESF Praia Grande, ESF Ibicuí, Praia Saco (UBS Ranchito e ESF Praia do Saco), ESF Serra do Piloto, ESF Ingaíba, ESF Itacurubitiba, ESF C. Jacareí, e o Hospital Municipal Victor de Souza Breves, que oferta atendimento de emergência 24 horas, todos os dias da semana, realizando procedimentos de pequena complexidade.