Alunos de Itacuruça participam de aula de Patrulheiro MirimJúnior Pinheiro

Publicado 27/07/2022 23:34

A Secretaria de Segurança e Trânsito de Mangaratiba, através do Grupamento de Ronda Escolar (GRE), realizou nesta segunda-feira (25) a primeira aula do ‘Patrulheiro Mirim’. Cerca de 100 estudantes, que são alunos do 6º ao 9º ano das escolas públicas do município, participaram da abertura do projeto, no Iate Clube de Itacuruçá.Mais informações sobre o Projeto no link: https://tinyurl.com/2p9xwaua