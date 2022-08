Prefeitura de Mangaratiba tem concurso homologado - Divulgação

Prefeitura de Mangaratiba tem concurso homologadoDivulgação

Publicado 09/08/2022 22:02

A publicação pode ser conferida no Diário Oficial do Município através do link https://mangaratiba.rj.gov.br/.../publicacoes/dom-1645.pdf Com a homologação, a prefeitura irá iniciar os protocolos para convocação dos aprovados. As datas serão divulgadas em breve e respeitarão os prazos previstos em edital.