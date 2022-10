Publicado 13/10/2022 11:32

Mangaratiba- A Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e Rodoviária Federal( PRF), cumpriram nesta quinta-feira, 13, pela manhã, quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos de tráficos de armas no Estado. Com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, Core, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao casal de empresários, suspeitos de liderar o esquema, na zona norte e oeste do Rio. A operação foi iniciada, depois de uma prisão em flagrante, na Rodovia Rio-Santos, na altura do município de Mangaratiba.

Segundo as investigações da Desarme, Anderson Alves da Silva e Tatiana do Nascimento Rodrigues, são responsáveis por um carregamento de fuzil e pistola que foram interceptados pela Policia Rodoviária Federal, na região da costa verde, em Mangaratiba, fevereiro deste ano.

As investigações ainda apontam mais um casal no esquema Jeferson Miranda de Farias e Kauane Nilieze Luiz de Mattos, também interceptados na Rodovia e presos com um fuzil, uma pistola calibre 45 e munições, dentro do painel do veículo, que vinha de Santa Catarina para o Rio.

Durante as investigações os policiais descobriram que Jeferson recebia ordens de Anderson para trazer o carregamento e como agir nas barreiras policiais. Outro detalhe que não passou despercebido pela investigação é a identidade verdadeira de Anderson Alves da Silva. Na verdade a sua identidade é falsa ele se chama Anderson Luíz Miguel, chefe do tráfico em Pontal do Paraná, ele possui um mandado de prisão em aberto. As equipes continuam em diligências.

