Luiz Cláudio Ribeiro candidato a deputado estadual pelo partido PSD - Divulgação

Publicado 27/09/2022 14:05 | Atualizado 27/09/2022 14:33

Mangaratiba – Luiz Cláudio Ribeiro, é empreendedor e apaixonado pela cultura popular carioca. Nos últimos 10 anos tem atuado em gestão pública, por entender que só através dela é possível impactar e melhorar a vida das pessoas. Foi assim que o candidato a deputado estadual, pelo PSD, começou a entrevista para falar quais os seus projetos para a região da costa verde, caso seja eleito.

Considerando-se um político nato, sempre esteve envolvido com assuntos voltados para melhorias e crescimento do estado, ouvindo a população. Valorizar a cultura popular brasileira, em especial, a carioca, é um dos seus projetos como gestor, de ver o quanto se pode fazer para transformá-la em geração de renda, empregabilidade e desenvolvimento do setor turístico. Esse olhar diferenciado foi que levou Luiz Cláudio, ser convidado a ocupar o cargo de vice-presidente administrativo da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, uma das maiores referências do Carnaval carioca, reconhecida internacionalmente. Uma festa popular que oxigena a economia do Estado refletindo nas cidades do interior. Entre as propostas de trabalho para o desenvolvimento das cidades da costa verde, Angra, Paraty e Mangaratiba, os eleitores podem esperar do candidato, uma atuação efetiva nos setores: naval, turístico e portuário, com foco na empregabilidade.

“Em relação ao turismo, vou priorizar a qualificação dos jovens, através da rede FAETEC, tanto no ensino de línguas estrangeiras quanto na formação de guias turísticos e hotelaria. Temos como exemplo as escolas Adolpho Bloch, em São Cristóvão, e Juscelino Kubitschek, no Jardim América. Um equipamento do estado que tenha essa oferta no ensino médio será fundamental para região” – Explicou.

O candidato ainda acrescentou como proposta, o transporte aquaviário, como alternativa de transporte público para o litoral. A intenção é aumentar o fluxo de pessoas de forma contínua, a estimular o comércio e serviços. Ele afirmou está atento ao andamento da nova licitação das barcas, que faz o transporte Angra e Mangaratiba à Ilha Grande e como isso vai impactar a região, principalmente, na baía da Ilha Grande. No setor naval, vai brigar pela redução do ICMS tornando o Rio novamente um polo competitivo e unir esforços junto à esfera federal, para que as plataformas de petróleo voltem a ser contratadas no país. “Vamos pleitear também investimentos para o setor naval e nuclear, além de um regime fiscal diferenciado para atrair novos investidores para o Porto de Itaguaí, que absorve mão de obra de todas as regiões do estado”.

Quanto às expectativas para essas eleições, Luiz Cláudio, acredita que o eleitor está mais politizado e que a população da Costa Verde tem feito escolhas mais coerentes nas últimas eleições, o que tem demonstrado uma maturidade política e a confiança em candidatos que realmente tragam propostas concretas.

Luiz Cláudio Ribeiro garantiu, se for eleito, de imediato se reunirá com cada prefeito da Costa Verde para entender as demandas mais urgentes de cada cidade e, dar o devido andamento de projetos que estejam com pendências nas secretarias municipais. ”Entendo que com essa possibilidade de maior diálogo com a esfera estadual, a dinâmica administrativa e de gestão tende a ser mais otimizada na região e isso trará benefícios, a curto prazo, para a população. É essa representatividade que o morador anseia e quer ver em ação” – finalizou.