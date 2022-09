Circuito Gastronomia do Mar - Divulgação/Eventos

Circuito Gastronomia do MarDivulgação/Eventos

Publicado 27/09/2022 15:57 | Atualizado 27/09/2022 16:14

Mangaratiba – O Gastronomia do Mar retoma com força total pós- pandemia e tem por objetivo fomentar o turismo, além de levar moradores e turistas ao melhor sabor da gastronomia da região, com chefs renomados. O evento será realizado entre os dias 14 e 16 de outubro, na Praça Robert Simões, no centro da cidade.

Serão montadas tendas, que vão abrigar a “Cozinha Show”, onde serão preparados os refinados pratos com frutos do mar.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Regional, Sicomércio - que abrange Angra, Paraty e Mangaratiba -, Essiomar Gomes, é uma grande alegria a retomada do Circuito Gastronomia do Mar pós pandemia: “O evento tem tudo a ver com a nossa região, uma maneira de incentivar o consumo dos frutos do mar valorizando cada vez mais o setor pesqueiro. Vamos voltar com força total, com diversas atrações e shows”. ressaltou.

O Gastronomia do Mar começou no município e, devido ao grande sucesso, virou circuito. A última edição antes da pandemia, foi em Angra e este ano, pela primeira vez, estará em Paraty. Os organizadores acreditam no sucesso.

O evento, com entrada franca, é promovido pelo SENAC RJ com o apoio do Sicomércio, da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Eventos de Mangaratiba.

Agenda

Data: 14 a 16 de outubro de 2022, Local: Praça Robert Simões – Centro de Mangaratiba

Sexta-feira (14/10)- 17h às 22h

Sábado (15/10) - 12h às 22h

Domingo (16/10) - 12h às 20h.