Luiz Cláudio - primeiro suplente eleito vai assumir uma cadeira na Alerj. Segundo deputado a representar a Costa Verde. - Divulgação

Luiz Cláudio - primeiro suplente eleito vai assumir uma cadeira na Alerj. Segundo deputado a representar a Costa Verde.Divulgação

Publicado 13/10/2022 20:34

Mangaratiba - Dono de uma votação expressiva em sua primeira campanha para Deputado Estadual, Luiz Cláudio Ribeiro (PSD) contou com um apoio consistente das cidades da Costa Verde. Foram 32.489 mil votos, sendo 10.952 de Itaguaí, 6.449 de Mangaratiba - que o credenciou como candidato a deputado mais votado da história do município, somado aos 480 votos distribuídos entre as cidades de Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro, Luiz Cláudio como primeiro suplente do partido se prepara para assumir uma das cadeiras da Alerj.

O anúncio foi feito no encontro com o presidente regional da legenda, Eduardo Paes, na última segunda-feira, 10. Anunciando que o partido terá espaço com a possível ida de um dos eleitos para o secretariado municipal, na prefeitura do Rio.

Entre as pautas expostas ao longo de sua campanha, Luiz Cláudio, destaca a qualificação dos jovens para fortalecer as atividades do turismo na Costa Verde, a luta por investimento no transporte aquaviário da região, o que vai transformar a dinâmica do comércio e dos serviços entre as cidades, além de impulsionar a retomada da indústria naval e petróleo no estado do Rio.

Outra demanda importante é referente ao pedágio da rodovia Rio-Santos, sob administração da concessionária CCR. Luiz Claudio acompanhou todo processo desta concessão e pretende lutar pela implementação do sistema Free Flow – é um sistema de livre passagem sem praças de pedágio em rodovias e vias urbanas – O que se pretende com este sistema, uma cobrança mais justa baseada na quilometragem rodada. Essa modalidade vai garantir valores mais equitativos aos moradores que utilizarem a estrada para deslocamentos curtos.

Aos 34 anos, Luiz Claudio Ribeiro pretende atuar na Assembleia Legislativa unindo a experiência no setor privado com a trajetória no serviço público, no qual cuidou do orçamento da cidade de Mangaratiba durante 4 anos, trabalho que garantiu uma série de investimentos estratégicos, principalmente, nas áreas da saúde e educação. Tornando essas pastas uma referência na qualidade dos serviços prestados a população de Mangaratiba. Desta forma pretende aplicar este conhecimento adquirido em todas as regiões do estado do Rio. Finalizando a entrevista, agradeceu a cada eleitor que depositou um voto de confiança nas urnas lhe garantindo o mandato e a sua representatividade na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro.