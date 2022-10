Mangaratiba

"Gastronomia do mar": evento promete agitar Mangaratiba com sabores da região

Palestras e oficinas fazem parte da quarta edição do Circuito Gastronômico do Mar, em Mangaratiba. O evento vai acontecer entre os dias 14 e 16 de outubro, na Praça Robert Simões, no Centro.

Publicado há 1 semana