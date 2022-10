Etapa do Desafiator Kayak Fishing (DKF) na praia de Itacuruçá, em Mangaratiba. - Divulgação/evento

Etapa do Desafiator Kayak Fishing (DKF) na praia de Itacuruçá, em Mangaratiba.Divulgação/evento

Publicado 19/10/2022 22:30 | Atualizado 19/10/2022 22:40

Mangaratiba - Entre os dias 21 e 23 de outubro Mangaratiba será sede internacional da nova etapa do Desafiator Kayak Fishing (DKF), o maior evento de caiaque do mundo, do modelo Sit On Top. A competição, deve reunir cerca de 2.000 atletas e delegações de diversos países, que já confirmaram presença. O esporte, que será realizado na praia de Itacuruçá, tem o apoio da Prefeitura de Mangaratiba, através das Secretarias de Eventos, Turismo e Cultura.

Além das atrações no mar, o DKF conta ainda com shows, competições de pesca esportiva e arrecadação de alimentos para doações. Esse tipo de evento fomenta o turismo e oxigena a economia do município, uma vez que junto com as delegações, turistas do mundo inteiro irão se aportar na cidade para prestigiarem o grande espetáculo no mar.

Mangaratiba sede mundial da etapa de caiaque, DKF. Divulgação/Evento

Esta será a 5ª edição do desafio em Mangaratiba. A última foi em 2019, considerada a maior de toda a história do Desafiator Kayak Fishing (DKF), com a presença de 1.800 atletas e cerca de quatro toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas.

"Mais uma vez Mangaratiba será palco de uma grande competição esportiva internacional. Este tipo de evento é muito importante para nossa cidade, pois, ajuda a propagar o nome de Mangaratiba para o mundo, além de fomentar o turismo esportivo e a economia local. Estamos muito felizes em receber o DKF mais uma vez e todos os atletas que virão para cá” -disse o Prefeito Alan Bombeiro.



Confira a programação:



21/10

A partir das 14h

14h: Chegada dos atletas e Caiaques e Entrega de kits para os inscritos

21h: Pré-abertura do evento



22/10



A partir das 11h

De 11h às 18h: Abertura oficial, gincanas, atividades infantis e workshops

19h: Apresentações, sorteios e shows



23/10

05h: Café da manhã para os atletas e alinhamento dos caiaques na areia

07h: Competição de pesca esportiva (Largada Oficial: 7:30h/ Enceramento da Competição: 11h)

11:15h: Sorteios, Premiação e Atrações Musicais

14h: Encerramento do evento.