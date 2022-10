Obras no túnel em Mangaratiba causam congestionamento no trânsito. - Divulgação

Publicado 16/10/2022 18:11

Mangaratiba – Sol quente e evento gastronômico na cidade, neste final de semana, aumentaram o fluxo de veículos na rodovia Rio-Santos. Os motoristas tiveram que ter paciência, pois o trânsito estava intenso e o sistema Siga e Pare, gerou desconforto para quem queria aproveitar o final de semana nas praias do litoral.

O congestionamento maior foi registrado no trecho próximo ao túnel, na praia do Saco, em Mangaratiba, onde estão sendo realizadas obras de recuperação da rodovia. Os motoristas tiveram que ter paciência e atenção redobrada, para garantirem uma viagem segura.

As obras são realizadas pela CCR, que administra a rodovia, e visam restaurar trechos da Rio-Santos que foram danificados na enxurrada de abril deste ano. No sentido Angra, além de Mangaratiba, também tem obras em Conceição de Jacareí, Monsuaba e Jacuecanga ( no mirante).

A Polícia Rodoviária Federal, alerta para os itens de segurança e atenção às placas de sinalização na extensão da BR, principalmente, no retorno para casa final da tarde e a noite, quando a tendência é de aumento no fluxo de veículos na Rio-Santos.