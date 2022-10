Refis 2022, com desconto de até 100% nos tributos. - Divulgação/ Prefeitura

Publicado 14/10/2022 11:24

Mangaratiba- Começou no último dia 10, o programa de Recuperação Fiscal- Refis – que garante aos contribuintes, pessoa física e jurídica, descontos sobre juros e multas dos seus tributos ( ISS, IPTU e demais taxas municipais), podendo chegar até 100% de desconto. O programa estabelecido pela secretaria municipal de Fazenda traz uma novidade este ano, o contribuinte pode pagar no cartão de crédito.

O prazo para aderir ao programa vai até o dia 31 de dezembro de 2022. Os contribuintes podem optar pelo pagamento à vista ( único), parcelado com desconto em até 24 vezes, ou até 36 vezes sem desconto, no pix ou no cartão de crédito. E para que todos tenham acesso ao programa, a prefeitura está disponibilizando van móvel, para as localidades mais distantes, postos volantes, na praça Robert Simões, no centro da cidade, além do departamento de tributos, que funciona na prefeitura.

“ Essa é uma oportunidade única para o cidadão ou empresário regularizar seus tributos vencidos, com desconto garantido, e ainda ajudar o município. É através do pagamento que a prefeitura consegue levar melhorias para os bairros e garantir serviços para a população” – disse Alan Ribeiro, prefeito de Mangaratiba.

Confira a tabela de descontos Refis 2022:

À vista (100% de descontos)

3 parcelas ( 80% de descontos)

6 parcelas ( 70% de descontos)

12 parcelas ( 50% de descontos)

18 parcelas ( 30% de descontos)

24 parcelas ( 20% de descontos)

36 parcelas ( 0% de3 descontos)

Para participar o contribuinte pode entrar em contato com a Secretaria de Fazenda, através do telefone (21) – 2789-6000 ( Ramal: 6079), ou presencial, na sede da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.