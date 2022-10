Sessão Solene em homenagem aos professores de Mangaratiba - Divulgação

Sessão Solene em homenagem aos professores de MangaratibaDivulgação

Publicado 19/10/2022 11:33 | Atualizado 19/10/2022 11:34

Mangaratiba - Em comemoração ao dia do Professor, a Câmara Municipal promoveu uma Sessão Solene para cumprimento da Lei 1100/17 de autoria do Vereador e atual Presidente da Câmara Prof. Renato Fifiu - Destinada a homenagear o professor da rede municipal de ensino que se destaque como um profissional dedicado ao desenvolvimento da Educação no Município de Mangaratiba.

A valorização do profissional de educação deve ser considerada uma das principais prioridades de todos os Poderes constituídos. Nesse sentido, a criação da Semana Municipal de Valorização do Educador visa tão somente dedicar um pequeno período do ano a valorização desses profissionais.

“Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, e a todos os MESTRES presentes na Sessão Solene de hoje. Parabéns a todos os Vereadores pelas escolhas dos seus homenageados no ano de 2022, foi muito gratificante o RECONHECIMENTO aos nossos mestres. Obrigado a todos por tudo, fiquem com Deus” Fala do autor da Lei Professor Renato Fifiu, na sessão que homenageou a classe.