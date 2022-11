Festa Literária de Mangaratiba - Divulgação/PLIM

Festa Literária de Mangaratiba Divulgação/PLIM

Publicado 04/11/2022 17:53

Mangaratiba - A Prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, vai realizar nos dias 18 e 19 de novembro a 5ª edição da Pesca Literária em Mangaratiba (PLIM). Neste ano, o evento voltará a ser totalmente presencial e tem como tema: “Resistir, Ressignificar e Reencantar”. A PLIM tem como objetivo transformar Mangaratiba em uma cidade adepta a leitura, incentivando a valorização do território e a identidade cultural dos alunos, profissionais de educação e moradores.

O evento vai acontecer das 9h às 20h, no Largo Sebastião Queiroz de Almeida, no Centro, e tem como público alvo alunos da rede de ensino do município, mas será aberto ao público.

Nesta edição, a PLIM contará com a presença de Bia Bedran, compositora, cantora, violonista, atriz, escritora e educadora musical brasileira conhecida por seu trabalho no teatro e na televisão com o público infantil, além de diversos outros profissionais da área. Serão realizadas rodas de conversa, palestras e apresentações musicais.



Fique por dentro de toda programação e participe!!!

PLIM 2022



Dia 18/11 (sexta-feira):

9h às 10h – Roda de Conversa dos alunos com Sônia Rosa, autora dos Livros ‘Tambor de Crioula’, ‘O Menino Nito’, ‘Dragão do Mar’, ‘Cadê Clarisse’, entre diversos outros.

10h30 às 12h – Roda Conversa da autora Sônia Rosa com professores. Tema: ‘A Urgência da Representatividade Negra na Literatura Infantil: Reflexões e Referências’

13h30 às 15h – Roda de Conversa de alunos com Anna Cláudia Ramos, autora dos livros ‘No Meio do Caminho Tem Uma Porta’, ‘Petra do Coração de Pedra’, ‘Namoros em Dois Tempos’ e ‘Quantas Portas Cabem Numa Porta’, que será lançado. (Voltado para alunos de 5º ao 7º ano)

19h – Apresentação Miriam Bondim

20h – Atração Musical e apresentação do Gigantes de Mangaratiba



Dia 19/11 (sábado)

9h – Conversa com o Autor Otávio Júnior, autor do livro ‘Da Minha Janela’.

10h30 às 12h – Apresentação do Projeto “Literatura Acessível”, com Carina Alves.

Local: Centro Cultural (Voltado para professores)

17h – Histórias com Eliza Morenno (sobre o Livro Histórias que os Bichos Contam) e Lançamento do Livro “A Gincana do Jabuti ”.

18h30 – Bia Bedran com o Show “Canções, Histórias e Brincadeiras Musicais”

20h – Atração Musical: Daniel Soares