Diogo Nogueira e companhia nos 191 anos de emancipação. - Divulgação/Evento

Publicado 28/10/2022 16:19

Mangaratiba – Prestes a completar 191 anos de emancipação, o município de Mangaratiba já tem uma programação regada a shows . Para celebrar a data, a prefeitura vai promover de 11 a 13 de novembro, a Festa de Aniversário da cidade. O evento, que acontece no Largo Sebastião Queiroz de Almeida no centro, terá shows de Diogo Nogueira e João Lucas e Marcelo, entre muitas outras atrações. A realização é da Secretaria Municipal de Eventos.

A festa começa no dia 11, sexta-feira, com shows da dupla sertaneja João Lucas e Marcelo, e do cantor Saulo Sussa. Já no sábado, dia 12, o sambista Diogo Nogueira e o cantor mangaratibense, Daniel Soares, comandam o evento. E no domingo, dia 13, o pagode de Sandro Martins encerra a celebração com o convidado especial Robinho.

O evento vai contar com expositores da região, comidas típicas e DJs. A festa começa às 20h todos os dias. A classificação é livre.



Aniversário de 191 anos de Mangaratiba

Largo Sebastião Queiroz de Almeida - Centro

20h

Dia 11/10

Shows: João Lucas e Marcelo/ Saulo Sussa / DJ

Dia 12/11

Shows: Diogo Nogueira/ Daniel Soares e Banda / DJ

Dia 13/11

Shows: Sandro Martins e Robinho / DJ