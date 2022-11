Energia Legal em Mangaratiba - Divulgação/Enel Rio

Energia Legal em MangaratibaDivulgação/Enel Rio

Publicado 11/11/2022 10:01

Mangaratiba - O Projeto tem por objetivo combater o furto de energia e levar os serviços para mais próximo dos clientes, com atendimento móvel, troca de lâmpadas e orientações sobre consumo consciente de energia e segurança com a rede elétrica. Com as dicas a economia na energia pode chegar a 80%. O evento acontece na Praça do Skate, na avenida Sete de Setembro,40 – Mangaratiba, das 8h30 às 17h.

Um levantamento feito pela Enel Distribuição Rio, identificou furto de energia em 13.876 clientes, sendo 12.833 residências e 1.043 comércios nas 22 cidades por onde passou desde o fim de 2019.

Operação contra "gato" em Mangaratiba Divulgação/Enel Rio

Furtar energia é crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão. Além de prejudicar o fornecimento, pode causar acidentes graves. O impacto é diretamente no valor da tarifa de energia paga por todos os clientes da distribuidora. A ligação irregular contribui para a queda na qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções e, por vezes, dificultando o retorno da energia elétrica. Estima-se que se não houvesse furto, as tarifas poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

A empresa lembra que as pessoas que adotam esta prática, popularmente conhecida como “gato”, além de cometer um crime, estão colocando suas vidas e a da população em risco. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou fazer ligação direta na rede podem sofrer choque elétrico e acidentes graves, que podem até mesmo ser fatais.

Quem quiser denunciar o furto de energia, pode fazer isso pela internet: https://www.enel.com.br/, pelo aplicativo Enel Rio ou pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.



Troca de geladeiras

Por meio do projeto Enel Compartilha Eficiência, a companhia realizará a iniciativa de Trocas de Geladeiras durante o Energia Legal. Os clientes do município poderão se cadastrar no estande do projeto montado, no centro da cidade, onde está concentrada a programação. A Enel Rio vai sortear 30 geladeiras na região, para os clientes que participarem do evento.

Para participar do sorteio, o cliente deve ser consumidor residencial ou rural e titular da conta de energia, além de estar adimplente com a Enel e ter uma geladeira funcionando para que possa ser efetuada a troca pelo modelo mais eficiente. Os beneficiados nesta ação já terão as geladeiras trocadas na sexta-feira (11), das 9h às 14h, no mesmo local onde serão feitos os cadastros.

Na ocasião os participantes terão também a oportunidade de trocarem lâmpadas incandescentes ou fluorescentes – que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são até 80% mais econômicas e dez vezes mais duráveis.

Para participar o cliente deverá apresentar os seguintes documentos: documento com foto e a última conta de energia paga, além das lâmpadas que serão trocadas. Lembrando que são até duas de Led por unidade consumidora.



Durante a operação, os moradores das áreas distantes do centro de Mangaratiba também terão acesso às diversas ações da Enel Rio por meio de uma unidade móvel de atendimento, que ficará localizada nos seguintes bairros: Muriqui, Praia do Saco e Conceição de Jacareí.