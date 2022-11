Drogas apreendidas na BR 101 em Mangaratiba - Divulgação/PRF

Publicado 17/11/2022 11:37

Mangaratiba – Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na madrugada desta quinta-feira,17, na BR 101, altura de Mangaratiba, por tráfico de drogas. O carro conduzido por ele, um Voyage, transportava 80 quilos de maconha no fundo falso do porta malas, saiu da Penha no Rio, com destino ao Morro da Glória em Angra.

O carro foi abordado próximo ao trevo do Sahy. E não foi difícil encontrar o entorpecente, pois o cheiro forte já denunciava o motorista. Segundo a PRF, na abordagem ele disse que não usava drogas e que estava indo visitar um parente em Angra, mas não soube dizer o nome e nem o local da residência do suposto parente.

Ao fazer uma busca pelo carro, os policiais encontraram os tabletes da droga já preparado para comercialização no fundo falso da mala, com acionamento mecânico.

Os policiais deram voz de prisão ao condutor do veículo, que em seguida confessou que receberia R$ 1 mil pelo transporte . A carga saiu da Penha no Rio com destino ao Morro da Glória, em Angra dos Reis. O carro, o homem e a droga foram levados para delegacia de Mangaratiba, onde foi feita a ocorrência.