Técnicos da empresa no combate ao furto de energiaDivulgação/Enel

Publicado 16/11/2022 22:04

Mangaratiba - As inspeções técnicas, da empresa Enel Rio, em parceria com a Polícia Civil, na operação “Energia Legal”, na semana passada , em Mangaratiba, identificaram 454 irregularidades no consumo de energia no município e levaram ao registro de 4 ocorrências policiais. Este foi o balanço divulgado nesta quarta-feira,16, pela empresa, que na ocasião vistoriou residências e estabelecimentos comerciais.

A operação resultou no registro de quatro ocorrências policiais relacionadas a “gato” - roubo no consumo de energia, como ligações diretas na rede, sem passar pelo medidor.

Além de ser crime, com pena prevista de até 8 anos de reclusão, as ligações irregulares impactam negativamente a qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores com maior número de interrupções e, por vezes, dificultam o restabelecimento da energia elétrica. Estima-se que se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os clientes da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Adotar a prática popularmente conhecida como “gato” traz sérios riscos para quem executa e para a população de forma geral. Manipular um medidor de energia sem habilitação, ou fazer ligação direta na rede elétrica pode ocasionar choques e acidentes graves, que podem, inclusive, ser fatais. Quem quiser denunciar furto de energia, deve fazer isso pelo site da Enel https://www.enel.com.br/, pelo aplicativo da Enel Rio ou ligando para 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.

Troca de geladeira e lâmpadas

Durante a operação a companhia também realizou a troca de 30 geladeiras antigas por mais modernas e 253 lâmpadas antigas por modelo LED, de baixo consumo.

Palestras sobre a redução no consumo de energia Divulgação/Enel

Para facilitar o acesso dos clientes aos serviços, a distribuidora ofereceu atendimento móvel a 99 clientes do município, que puderam solicitar segunda via de conta, troca de titularidade e parcelamentos de dívidas. A operação também teve sorteio de eletrodoméstico, 409 pessoas se inscreverem.

Com a intenção de combater irregularidades e furtos, a operação está em sua 32ª edição e, até o momento, já identificou furto de energia em 14.330 clientes, sendo 13.226 residências e 1.104 comércios nas 23 cidades por onde passou desde o fim de 2019.

Conscientizar sobre o prejuízo e consequência do "gato" Divulgação/Enel

"O trabalho integrado entre as diversas áreas da empresa, em conjunto com a Polícia Civil, promove resultados muito relevantes no combate ao furto de energia. Minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, da mesma forma que os bons resultados operacionais, trazem benefícios tanto para a companhia quanto para os clientes”, afirmou Ricardo Lima, responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.



Consumo consciente de energia

Ao longo da ação, a Enel Distribuição Rio também deu dicas de segurança e de consumo consciente de energia a 218 pessoas por meio de palestras educativas. Além disso, a distribuidora disponibilizou de informações e atendimento para o cadastro da Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que oferece descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial convencional.

Sobre a Enel Distribuição Rio

