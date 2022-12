Preso pela DRCI, em Conceição de Jacareí, agressor de ex-companheira. - Divulgação/Disque Denúncia

Preso pela DRCI, em Conceição de Jacareí, agressor de ex-companheira. Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 30/11/2022 19:40

Mangaratiba - Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, um homem que agrediu a ex-companheira. Ele foi capturado, ontem, dia 29, em Conceição de Jacareí, município de Mangaratiba, após trabalho de inteligência.

Segundo os agentes, o agressor era monitorado o tempo todo nas redes sociais. O cruzamento de dados apontou a localização do criminoso. Ele vinha sendo procurado desde maio deste ano, quando cometeu o crime.

A motivação, de acordo com a investigação, foi o incômodo do autor com o fim do relacionamento. A vítima sofreu sérias e violentas agressões, que a deixaram internada por oito dias.

Havia contra ele um mandado de prisão por lesão corporal grave. Após a captura, ele foi conduzido à sede da DRCI.