Publicado 20/11/2022 17:48 | Atualizado 20/11/2022 17:56

Mangaratiba – Muito futebol e diversão para a criançada marcaram a manhã deste domingo (20), no 1º festival de futebol realizado pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura . O evento promoveu uma grande festa de interação no clima de Copa do Mundo, entre os alunos da Escolinha de Futebol Society do município.



Em clima de Copa do Mundo, os meninos com idade entre cinco e doze anos, da escolinha de Futebol Society, mostraram a responsabilidade de vestir o uniforme verde, amarelo, e o que seria uma brincadeira virou uma partida de futebol.

Jogos de futebol marcam o domingo em Mangaratiba Divulgação/ Prefeitura de Mangaratiba

Com direito a passe de bola, jogadas ensaiadas, concentração dos goleiros, gols e até a comemoração depois do gol marcado, como os nossos ídolos da seleção canarinho fazem. Mesmo debaixo de um sol escaldante, as crianças mostraram que não faltam disposição e talentos. E se depender do entusiasmo e alegria dessa turminha, a seleção brasileira já “ É campeã...”.

Premiação dos participantes Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

E para marcar o encerramento do festival com chave de ouro, as meninas da turma de Dança Kids de Muriqui, apresentaram uma coreografia temática da Copa do Mundo para os presentes arrancando aplausos. Todos os alunos receberam medalha de participação.

Grupo de "Dança Kids" de Muriqui se apresenta no festival de futebol Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Estiveram presentes ao evento, a subsecretária de Esporte e Lazer, Tayná Curssú Carcará, o secretário de Governo, Rômulo Carcará, equipes da SMEEL, além de pais e responsáveis.