Mangaratiba

Mangaratiba realiza 1º Festival de Abertura da Copa

Para dar início aos jogos do 1º Festival de Abertura da Copa na cidade, a Banda COMOSI, da E.M. Coronel Moreira da Silva, abriu o evento com apresentação do Hino Nacional Brasileiro, no Campo de Grama Sintética Adilson Guimarães, na Nova Mangaratiba.

Publicado 20/11/2022 17:48 | Atualizado há 4 dias