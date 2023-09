Inscrições abertas para crianças e adolescentes com idades entre 8 e 14 anos de Mangaratiba e Angra dos Reis - Divulgação/ Christian Baeta

Inscrições abertas para crianças e adolescentes com idades entre 8 e 14 anos de Mangaratiba e Angra dos ReisDivulgação/ Christian Baeta

Publicado 24/09/2023 00:43 | Atualizado 24/09/2023 00:48

Costa Verde - A partir do dia 2 de outubro, as cidades de Angra dos Reis e Mangaratiba/RJ na costa verde receberão o projeto Campeões da Areia, com aulas gratuitas de beach tennis, beach soccer, vôlei de praia e handebol de areia para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. As inscrições estão abertas na Praia do Abraão, na Ilha Grande, em frente à Escola Brigadeiro Nóbrega, e em Conceição de Jacareí, Mangaratiba, na praia, na Rua Sebastião Teixeira da Cunha, em frente à Rua H.

O projeto é realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), com apoio da Enel Distribuição Rio, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro e das prefeituras.

O “ Campeões da Areia” tem como objetivo oferecer diferentes vivências aos jovens para que possam escolher a que mais se identificou. O projeto tem uma metodologia desenvolvida para facilitar a compreensão dos conteúdos e das práticas esportivas propostas, segundo Leny Figueiredo, diretora pedagógica do IDEC.

“O projeto é democrático e aberto a todos que quiserem praticar atividades físicas em praias tão belas. Ele contribui na formação do cidadão, na assimilação de valores do esporte e na formação do caráter dos nossos jovens”, concluiu Leny.

Inscrições

Angra dos Reis – Ilha Grande

Inscrições ABERTAS: Praia de Abraão, em frente à Escola Brigadeiro Nóbrega.

Início das aulas: 2 de outubro



Mangaratiba – Conceição de Jacareí

Inscrições ABERTAS: Na Praia - Rua Sebastião Teixeira da Cunha, em frente à Rua H.

Início das aulas: 2 de outubro