Inauguração da unidade na próxima quarta-feira - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Inauguração da unidade na próxima quarta-feiraDivulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 20/04/2024 11:53

Mangaratiba – Os moradores de Mangaratiba terão a partir da próxima semana um posto avançado do Procon, com serviços de proteção dos direitos do consumidor e consultoria para aqueles que se sentirem lesados.



A instalação do posto de atendimento, será em Muriqui com a parceria da Prefeitura, através da Secretaria de Governo e da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico.



A data de inauguração e início de atendimento à população está marcada para a próxima quarta-feira, (24). O posto do 4° distrito vai oferecer atendimento especializado ao consumidor, recebimento de denúncias e reclamações, promover audiências de conciliação, entre outros serviços já oferecidos pelo Procon municipal, cuja a sede fica no centro de Mangaratiba.

O novo posto terá como objetivo acolher as demandas dos moradores de Muriqui, que é um dos locais mais populosos da cidade, com maior agilidade e auxiliar na proteção dos direitos do consumidor.



O Procon vai funcionar na Estrada RJ-014, s/n°, onde está localizada a Administração Distrital. Os atendimentos serão realizados gratuitamente às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 16h.



Para mais informações basta entrar em contato através do WhatsApp do PROCON Muriqui (21) 99311-8546.