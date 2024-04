Colunas para edificações, praticamente dentro de uma cachoeira, são encontradas pelos policiais da 4ª UPAm - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 11/04/2024 22:08

Mangaratiba - Uma denúncia de crime ambiental em uma cachoeira localizada na Praia do Saco, foi encaminhada ao Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncia e levou agentes do Comando de Polícia Ambiental, nesta quinta-feira, (11), ao município de Mangaratiba, na costa verde, onde foram identificados indícios de extração mineral e construção irregular.



Segundo os policiais da 4ª UPAm, responsáveis pela averiguação da denúncia, nas imediações da Estrada São João Marcos, na subida do Morro do Amaral, na Praia do Saco, foi constatado a construção de um alicerce em área de preservação permanente às margens de um curso de água, e o corte de três metros cúbicos de rocha na encosta do morro.

No momento da fiscalização não havia ninguém trabalhando, e de acordo com os agentes, não foi possível localizar ou identificar os responsáveis pelas intervenções ou placas indicativas de licenciamento. A ocorrência foi registrada na 165ª DP.



A população de todo o Estado do Rio pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).