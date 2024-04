Escola Municipal Maria Augusta Lopes. A professora Ana Cristina S. Sampaio pronunciando junto com os alunos cada letra na aula de alfabetização - Divulgação/ José Palma

Escola Municipal Maria Augusta Lopes. A professora Ana Cristina S. Sampaio pronunciando junto com os alunos cada letra na aula de alfabetizaçãoDivulgação/ José Palma

Publicado 04/04/2024 10:40 | Atualizado 04/04/2024 10:44

Mangaratiba - Os projetos da Fundação Vale beneficiaram 1,8 milhão de pessoas em 2023, com investimentos de cerca de R$ 90 milhões. As iniciativas realizadas pela instituição contribuíram para o fortalecimento de políticas públicas para melhorar a educação básica, saúde, assistência social e apoiar a geração de renda. Em dois dos municípios da costa verde, Mangaratiba e Itaguaí, os projetos alcançaram uma população estimada de 97 mil pessoas.

Entre as ações, estão o incremento das condições físicas e técnicas de todas as Unidades Básicas de Saúde e Centros de Referência de Assistência Social , que receberam mais de 1.300 equipamentos e mobiliários para secretarias de saúde e assistência social, como aparelhos de pressão, oxímetros, macas ginecológicas e tablets, além da formação continuada de suas equipes.

Na educação, a entrega de materiais didáticos complementares e a formação de educadores buscaram contribuir para uma aprendizagem efetiva de mais de 11,7 mil estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental das escolas públicas.

“Trabalhamos em conjunto com o poder público, organizações sociais referências nessas temáticas e investidores para garantir uma atuação abrangente e com resultados duradouros, que contribuam com melhores indicadores sociais, de saúde e educação” – explica Pâmella De-Cnop, diretora da Fundação Vale.