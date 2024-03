Praia do Sahy em Mangaratiba - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 23/03/2024 12:37

Mangaratiba - Cerca de 70 palestrantes, oriundos dos 23 estados do país, estarão reunidos nos dias 26, 27 e 28 de março, em Mangaratiba, na costa verde, que será sede do "25º Encontro Nacional de Municípios com o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável", promovido pela ANAMMA – Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Entre os temas abordados estão: resiliência urbana, mudanças climáticas, direito ambiental, saneamento básico e governança ambiental. Objetivo é chamar os participantes para o compromisso da COP 30, que ocorrerá em Belém em 2025.

Para o Presidente Nacional da ANAMMA, Marçal Cavalcanti, este congresso é a convergência do estado democrático com a pauta ambiental, unindo grandes nomes para discutir temas atuais de interesse dos municípios.

Antônio Marcos Barreto, Vice-Presidente da ANAMMA Nacional, destaca que “para o Estado do Rio de Janeiro, é uma agenda de grande projeção, demonstrando os interesses de desenvolvimento sustentável que todos desejam e que os governantes devem pautar”.

Barreto reforça ainda, que houve grande adesão dos municípios, em especial do Estado do Rio, o que demonstra a consolidação do estado no compromisso com o municipalismo ambiental.

Segundo o Coordenador Científico do Congresso - Marcelo Marcondes, Reitor do Instituto ANAMMA e Diretor Jurídico da ANAMMA, “o evento irá consolidar a importância dos debates que dialogam com as mudanças climáticas, uma vez que, enfrentamos eventos extremos e quase todos, relacionados com a agenda ambiental urbana – que precisa ser fortalecida”.

Marcondes destaca que, com a presença grandes pesquisadores respeitados no mundo científico, o desafio de fortalecer a agenda ambiental municipal foi lançado, e as práticas do compartilhamento de conhecimentos estão garantidos no Congresso.

Por fim, Cavalcanti, reforça que mais que do que discutir políticas públicas é fundamental que, gestores públicos, cientistas, consultores, academia e toda sociedade, discutam pontos de construção e prática da agenda ambiental brasileira.