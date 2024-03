Radar na Rio-Santos altura de Coroa Grande - Divulgação/reprodução rede social/Raphael Cendon

Publicado 02/03/2024 01:06

NCosta verde – Atenção motoristas! na próxima quarta-feira (6), entrará em operação os radares instalados em vários pontos da rodovia Rio-Santos, entre Mangaratiba e Paraty, na costa verde. Segundo a CCR RioSP, que administra a rodovia, os equipamentos irão auxiliar a Polícia Rodoviária Federal na fiscalização de velocidade em pontos estratégicos da BR. “O início da operação foi determinado pela PRF em conjunto com Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão responsável pela fiscalização da concessão”.

Segundo a CCR a instalação dos equipamentos atende a uma determinação do contrato de concessão. Os pontos de instalação foram definidos pela PRF, cabendo à Concessionária somente a implantação dos aparelhos de fiscalização de velocidade, bem como a adequação para garantir o funcionamento dos equipamentos, como passagem de cabos, energização e instalação das estruturas.

O motorista deve respeitar a sinalização da via que está em concordância com a resolução Nº 798, Capítulo II, em seu artigo 3º do Conselho. As autuações serão feitas pela PRF na Rio-Santos.