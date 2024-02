Braz Marcos da Silva Marques - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 29/02/2024 15:58 | Atualizado 29/02/2024 16:00

Mangaratiba - O então secretário municipal de Administração, de Mangaratiba, na costa verde, Braz Marcos da Silva Marques, (51), está foragido da justiça, depois de ter mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (23). Ele é acusado de descumprir uma medida protetiva contra a ex- companheira, que o denunciou por violência doméstica à 165ª DP que investiga o caso.



A prisão preventiva foi autorizada pelo juiz Richard Robert Fairclough, do Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Mangaratiba. O secretário já é considerado foragido. O processo tramita em segredo de justiça.

Segundo informações sobre o caso, a defesa do ex- secretário tenta um habeas corpus para revogar o mandado de prisão em andamento.

Nossa reportagem tentou contato com a secretaria municipal de administração e foi informada que nessa quarta-feira (28), (ontem), o prefeito de Mangaratiba decidiu exonerar o secretário das suas funções “ Ele foi desligado do cargo de Secretário de Administração e que o mandado de prisão não tem qualquer relação com sua atuação na gestão municipal. A decisão judicial corresponde a um processo de cunho pessoal e por isso, a Prefeitura não iria se manifestar sobre o assunto".

Quem assumiu a pasta foi a subsecretaria para Assuntos Executivos da cidade, Luciana Campos Pereira da Silva Santos.