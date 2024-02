Acidente hoje de manhã em Mangaratiba km 446 - Divulgação

Publicado 15/02/2024 13:29

Mangaratiba - Um acidente envolvendo dois veículos manhã desta quinta-feira (15), no km 446 da rodovia Rio-Santos, na altura do Club Med, em Mangaratiba, deixou quatro vítimas, sendo duas encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao hospital municipal Vitor Souza Breves e outras duas atendidas por outra equipe de socorro do SAMU. As unidades não atualizaram o estado de saúde dos feridos, que deram entrada em estado moderado.

As autoridades no trânsito pedem muita atenção aos motoristas que trafegarem pela rodovia nesta quinta-feira (15), na região da costa verde que está desde cedo registrando chuvas de moderadas a fortes, por conta da frente fria que chegou ao litoral. A previsão é de 65mm até o final da tarde, segundo os avisos meteorológicos recebidos pelas defesas civis municipais da costa verde. A Marinha do Brasil também emitiu alerta de ressaca no mar até sexta-feira(16).

No momento do acidente chovia. Uma das vias foi interditada e o trânsito fluiu lentamente. A PRF esteve no local.

A CCRRioSP está com equipes pela extensão da rodovia para qualquer emergência e pede que evitem com chuva utilizarem o acostamento, por conta da possibilidade de deslizamentos de encostas e pedras que possam rolar atingindo a rodovia. Procurem um lugar seguro e aguarde baixar o volume de chuva. Evite ultrapassagem perigosa, respeite a sinalização e o limite de velocidade. Se beber não dirija, o uso do cinto de segurança é obrigatório.