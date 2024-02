Atenção motoristas de van!!! o prazo limite é até o final deste mês - Divulgação/prefeitura de Mangaratiba

Publicado 06/02/2024 10:28

Mangaratiba - A Prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, através da Secretaria de Transportes, informa que está aberto o prazo para realizar o recadastramento e a vistoria dos veículos na modalidade van que atuam como transporte coletivo de passageiros. "Ambos os procedimentos são obrigatórios e devem ser realizados até 29 de fevereiro". O proprietário deve fazer o agendamento.

Para fazer o recadastramento ou a vistoria (que será efetuada por agendamento), os proprietários dos veículos de transporte coletivo devem abrir processo administrativo no setor de protocolo da Prefeitura, portando os documentos listados abaixo:

Documentos pessoais:

- 4 fotos 3x4;

- Identidade;

- CPF;

- Carteira de habilitação;

- Título de eleitor;

- Comprovante de residência;

- Comprovante da realização do Curso para transporte coletivo de passageiros (previsto na Resolução 168/04);

- Nada consta.

- Atestado médico de aptidão para exercício da função.

Documentos do veículo:

- CRVL;

- IPVA;

- CSV (caso o veículo possua GNV);

- Seguro de passageiros;

- Carteira de Autônomo / ISS.

Vale lembrar que após a abertura do processo, a equipe da Secretaria de Transporte irá entrar em contato com os proprietários informando a data agendada para a vistoria do veículo. Mais informações no Diário Oficial no link https://mangaratiba.rj.gov.br