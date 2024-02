ônibus em chamas interrompe o trânsito em Mangaratiba e deixa tudo parado - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 31/01/2024 23:54 | Atualizado 01/02/2024 01:26

Mangaratiba - Um ônibus da empresa Reginas pegou fogo na noite desta quarta-feira(31),na Rio-Santos, na altura de Muriqui ( Praia Grande) em Mangaratiba, na costa verde. O trânsito ficou interrompido, provocando congestionamento no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e CCR RioSP, foram acionadas no combate às chamas, por volta das 23h20. Segundo informações extraoficiais não houve feridos. Os passageiros teriam saído a tempo do coletivo. Não se sabe a causa do incêndio.