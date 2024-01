Vítima da batida morreu no local do acidente na Rio-Santos em Muriqui - Divulgação

Vítima da batida morreu no local do acidente na Rio-Santos em MuriquiDivulgação

Publicado 22/01/2024 18:59

Mangaratiba - Uma mulher morre depois de uma colisão envolvendo dois carros de passeio na tarde desta segunda-feira,(22), na Rio-Santos na altura de Muriqui, em Mangaratiba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. As equipes se deslocaram ao local do acidente, uma das vítimas de um dos veículos, feminina adulta, já estava sem vida. A Polícia técnica foi acionada. O local foi periciado para colher dados que informe o que de fato houve que resultou na colisão. O trânsito foi interrompido, para o trabalho da polícia civil. O ocupante do outro veículo envolvido foi transferido para o hospital da cidade.

O acidente foi por volta das 17h15. Não se sabe o que causou a colisão.