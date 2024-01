Equipes da CCR no controle do trânsito em Muriqui onde o caminhão tombou - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 17/01/2024 13:06

Mangaratiba – Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira ( 17), na rodovia Rio-Santos, na altura de Muriqui, em Mangaratiba. A pista sentido Angra ficou interditada para socorro da vítima, que foi levada para o hospital da cidade. Ainda não se tem informações.

O trânsito ficou interrompido sentido às cidades da costa verde, durante o socorro. As equipes da CCR estão no local controlando o fluxo. Não se sabe a causa do acidente.