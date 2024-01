Operação verão conta com apoio das polícias Civil e Militar - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 20/01/2024 13:27

Mangaratiba - Com objetivo de garantir a segurança e a ordem pública para os munícipes e visitantes, a prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, deu início a Operação Verão 2024. A ação conjunta, com as secretarias de Segurança, Ordem Pública e Trânsito, visa cumprir as leis em vigor e percorre todos os distritos da cidade.



Durante a operação os agentes envolvidos realizam fiscalizações em comércios e eventos, combate a irregularidades de trânsito, ao uso indevido do solo público e de equipamentos de som, verificação de alvarás e licenças, entre outros.



Vale lembrar que a mobilização conta com o apoio da polícias militar e civil e irá se estender por todo o verão, principalmente, aos fins de semana.