Visita dos técnicos da SMMA à comunidade de remanescente da ilha de Marambaia - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 24/01/2024 20:14

Angra dos Reis - Com objetivo de assegurar o desenvolvimento sustentável do município, a prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está dando continuidade ao processo de renovação da licença ambiental das residências dos remanescentes Quilombolas, na Ilha da Marambaia.

Nesta semana, uma comissão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SMMA, esteve em visita técnica no local para avaliar a viabilidade de novas intervenções e melhorias para a comunidade.

A visita foi acompanhada pelo Subsecretário de Meio Ambiente, Alan Vidal, Capitão Oliveira, representante do Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, CADIM e representantes da Associação de Moradores da Ilha, a ARQIMAR.

Além da vistoria, as equipes da SMMA e do CADIM aproveitaram para fazer o estreitamento de laços a fim de garantir a plena funcionalidade do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que assegura o espaço necessário para a manutenção da comunidade quilombola e para a garantia das atividades de militares de defesa nacional, tem relação direta com toda e qualquer atividade realizada nos arredores da Ilha, auxiliando a realização das intervenções, com resguardo jurídico e legal. O TAC ainda orienta as ações para a preservação do meio ambiente e assegurando a estabilidade sustentável da comunidade.