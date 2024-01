Atrações musicais do Projeto Sesc Verão 2024 em Mangaratiba - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 24/01/2024 20:54

Mangaratiba - Neste fim de semana o Projeto Sesc Verão vai estacionar na Praia de Conceição de Jacareí e levar apresentações, atividades esportivas e muita diversão para os moradores de Mangaratiba, na costa verde. A programação acontece dias 27 e 28/01, a partir de 10h, e vai contar com os shows de Dudu Nobre e Daniel Soares, fazendo um esquenta para o carnaval. A realização é do Sesc Rio com apoio da Prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Eventos.

A edição deste ano começa dia 27, e entre as diversas atividades que serão disponibilizadas para pessoas de todas as idades, haverá uma apresentação especial do campeão mundial de Beach Tênis, Gui Prata, às 14h, e show do sambista Dudu Nobre, às 20h.

Já no domingo dia 28, às 14h tem oficina de Teqball com o atleta brasileiro Léo Lindoso, e às 15h, vivência em Voleibol com a equipe Sesc Botafogo de Vôlei de Praia. Também às 15h, o artista mangaratibense Daniel Soares sobe ao palco do Sesc Verão com o Bloco Coreto Certo para fazer um pré-carnaval pé na areia.

Vale lembrar que o Sesc Verão também vai contar com recreação, oficinas, exposições, lazer, espaço de leitura, de saúde e muito mais nos dois dias de evento. Todas as atividades são gratuitas.

Confira a programação completa e venha de divertir com a sua família!



Sesc Verão 2024

27/01

10h: Abertura

14h: Apresentação de Beach Tênis com Gui Prata

20h: Show Dudu Nobre



28/01

10h: Abertura

14h: Apresentação de TeqBall com o atleta Léo Lindoso

15h: Vivência em Voleibol com a equipe Sesc Botafogo de Vôlei de Praia

15h: Show Daniel Soa