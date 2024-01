Rua Sergipe em Mangaratiba onde vítima foi assassinada na noite de ontem(24) - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 25/01/2024 12:30

Mangaratiba- Um homem foi assassinado na noite dessa quarta-feira (24) na rua Sergipe, próximo ao posto de saúde, em Mangaratiba, na costa verde. A ocorrência foi por volta das 21h15. Moradores próximo ao local ouviram vários disparos e em seguida um silêncio.

Segundo informações de populares, se tratava de um homicídio. A vítima estava caída no chão. O socorro foi acionado, mas não havia mais tempo. As Polícias Militar e Civil também foram chamadas. A área foi periciada, o corpo encaminhado ao IML (Angra) e a ocorrência registrada na 165ª DP( Mangaratiba), que passa a investigar o crime. Não se sabe a motivação e nem a autoria do homicídio.