Bloco da Terceira Idade na concentração recebendo informações sobre Alzheimer - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 06/02/2024 10:11

Mangaratiba- Integrantes da Terceira Idade de Mangaratiba participaram nessa segunda (05), da campanha de conscientização referente ao ‘Fevereiro Roxo’, realizada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Um momento de descontrair com aprendizado sobre um mal que tem afetado a terceira idade de forma avassaladora.

A ação aconteceu durante a comemoração de Carnaval dos grupos, realizada na Praça Robert Simões, no Centro, que contou com a participação da Subsecretária de Envelhecimento Saudável e Terceira Idade, Luciana Thurler.

Os idosos participaram de um debate sobre a importância do combate e prevenção de doenças como o mal de Alzheimer, e se exercitaram sob o comando do professor Saulo França, com muita dança, ginástica e alongamento. A pratica esportiva é sempre uma aliada para uma mente e corpo saudável, em todas as idades, por isso a necessidade de começar cedo.

Também foi realizada a distribuição dos Cartões do RioCard Sênior, para os idosos que já possuem ou solicitaram o benefício.